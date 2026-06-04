テクニカルポイントドルカナダ、上昇トレンド継続中、買われ過ぎ領域に接近 1.3971エンベロープ1%上限（10日間） 1.3908ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3902現値 1.3840一目均衡表・転換線 1.383310日移動平均 1.3812200日移動平均 1.377321日移動平均 1.3747一目均衡表・雲（上限） 1.3730一目均衡表・基準線 1.3721100日移動平均 1.3710一目均衡表・雲（下限） 1.3