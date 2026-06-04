やや上値の重い展開＝オセアニア為替概況 昨日海外市場で対ドルで売りが目立った豪ドル。昨日は0.7180ドル台から0.7120ドル台まで下げた後、安値圏で今日の取引が始まると、そのまま安値圏もみ合いに終始。朝からのレンジは0.7122－0.7140ドルとなった。 NZドルも昨日は0.5930ドル台から0.5850ドル台まで下げ、今日は0.5859－0.5877ドルレンジ。中東情勢への警戒もあり、ドル高がやや優勢も、行き過ぎた動きには