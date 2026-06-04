モデルで俳優の横田真悠が、4日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に出演。クイズコーナーで“まさかの回答”を行い、総ツッコミを受けた。【全身ショット】「足長っ」“超ミニスカ”で太もも美脚あらわな横田真悠「新感覚アップデートクイズ」とのコーナーで「SNSの「X」で投稿することをなんという？」との問題が出題された際、正解は「ポスト」であるところ、横田はなんと「エクストレイル」と回答。横