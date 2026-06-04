◇第33回九州ミッドシニアゴルフ選手権最終日（2026年6月4日福岡県糸島市伊都ゴルフ倶楽部＝6293ヤード、パー72）2日間36ホール競技の最終ラウンドが行われた。前日首位に3打差の8位だった佐々木徹（79）がイーブンの72で回り、2打差の3位から浮上した白坂千広（66）とともに通算3オーバーで首位に並んでホールアウト。プレーオフ1ホール目でパーを決め、ボギーだった白坂を退けた。出場選手で最年長の佐々木は1番パー4