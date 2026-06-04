アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書の締結をめぐり、今週末にも成立する可能性があると述べました。【映像】トランプ氏 覚書締結について「今週末にも成立する可能性」トランプ「実現の可能性はある。実現しないかもしれない。誰にもわからない。ただ実現するとしたら、今週末にも成立する可能性はある」トランプ大統領は3日、記者団に対しイランとの交渉が「順調に進んでいる」としたうえで、戦闘終結