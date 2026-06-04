北朝鮮のメディアは、金正恩総書記が新たに稼働した核物質の生産工場を視察したと報じました。金総書記は、核物質の生産能力が「従来の2倍以上に達した」と誇示しています。北朝鮮の国営メディア「朝鮮中央通信」によりますと、金正恩総書記はきのう、新たに稼働した核物質の生産工場を視察しました。公開された写真には、ずらりと並ぶ多数の遠心分離機が写っていて、ウラン濃縮施設とみられます。金総書記は過去5年間の取り組みに