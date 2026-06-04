タレントの小島瑠璃子（32）が4日、自身のXを2023年8月以来3年ぶりに更新した。小島が最後にX投稿したのは23年8月22日。第1子の妊娠派票児だった。この日、約3年ぶりに更新。「この記事がちょっと話題だと聞いて、3年ぶりにログイン。みんなちょっと気になっていたのかな。」と自身の記事が話題になったことを受けてログインしたと報告した。続けて「久しぶりにログインしたらTwitter→Xになっているだけでなく、認証マー