茨城県古河市の交差点でトラックと乗用車が衝突し、トラックが横転する事故があり合わせて5人がけがをしました。【映像】衝突で横転したトラック（現場の様子）午前10時すぎ、古河市にある交差点で「トラックと乗用車の交通事故でトラックが横転」と目撃者から119番通報がありました。警察と消防によりますと、走行中のトラックと乗用車が衝突し、はずみでトラックが横転したということです。この事故で、トラックに乗って