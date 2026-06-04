【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は3日、ウクライナとモルドバの加盟に向けた交渉を本格化させることで合意した。ハンガリーが親ロシアのオルバン前政権からEU協調姿勢のマジャル政権に交代し、反対を取り下げた。