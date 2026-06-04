気象庁は4日午前、九州北部、中国、近畿地方の梅雨入りを発表しました。福岡市内では、梅雨前線や低気圧の影響で、朝から雨が降り続いています。九州北部、中国、近畿地方では、この先もしばらく曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。このため、気象庁から梅雨入りしたとみられると発表がありました。九州北部は平年並み、中国と近畿地方は、平年より2日早い梅雨入りです。本格的な大雨シーズンを迎えますので、災害への備