2026年2月の衆議院選挙などで、高市総理大臣の陣営が他陣営を誹謗中傷する内容の動画の作成を依頼したとする週刊文春による一連の報道をめぐり、中道改革連合の小川代表は4日、記者団の取材に対し、高市総理の秘書について、場合によっては国会に参考人招致すべきだとの考えを示した。週刊文春は、高市総理の公設第一秘書と動画作成者とされる男性とのやり取りだとして音声を公開している。高市総理は4日の衆院予算委員会で、音声