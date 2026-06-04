◇プロ野球セ・パ交流戦巨人5−4オリックス(3日、東京ドーム)巨人は8回に丸佳浩選手の代打逆転満塁ホームランが飛び出して、劇的勝利。昨年6月3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄さんに届ける勝利となりました。3点差の8回に3連打で満塁とし、代打の丸選手が椋木蓮投手のストレートをとらえ、打球はライトスタンドにある長嶋さんの看板へと向かうように、逆転のグランドスラム。お立ち台で丸選手は、「本当にチーム一丸となって諦め