【湾岸MIDNIGHT 全話無料】 開催期間：～6月8日 「湾岸MIDNIGHT」を読む 【拡大画像へ】 講談社はヤンマガWebにおいて楠みちはる氏の「湾岸MIDNIGHT」を6月8日まで全話無料で公開している。 「湾岸MIDNIGHT」は、「フェアレディS30Z」に魅せられた主人公・麻倉アキオを中心に、車をこよなく愛する男たちを描く湾岸ストーリー。 今回の企画は、多くのファンが「