4日朝、男鹿市船越で雑草などを焼く火災がありました。けがをした人はいませんでした。男鹿警察署の調べによりますと、4日午前8時半ごろ、男鹿市船越の海岸沿いの草地から煙が上がっているのを勤務中だった消防署員が見つけました。署員が現場に行くと、草地から火が上がり、雑草などに燃え広がっていたということです。火は約3時間後に消し止められましたが、草地の雑草など約1,800平方メートルが焼けました。けがをした人