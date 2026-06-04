4日、都内で「#トミと新たな景色を」応援キャンペーン始動発表会が行われ、元サッカー日本代表の中澤佑二氏と、お笑いコンビ「ペナルティ」のワッキーさんが登壇した。右膝の怪我による長期離脱を経てワールドカップメンバーに選ばれたDF冨安健洋(アヤックス)の復活を応援するプロジェクトで、中澤氏も「僕自身も怪我をしたときは孤独を感じることがあった。そんなときに『中澤選手頑張ってください』とか、『復帰までどれくら