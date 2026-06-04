4日、都内で「#トミと新たな景色を」応援キャンペーン始動発表会が行われ、元サッカー日本代表の中澤佑二氏と、お笑いコンビ「ペナルティ」のワッキーさんが登壇した。持ちギャグの「芝刈り機」を披露するなど、ボケを連発していたワッキーさんだが、「人生における一番大変だった時期」というテーマで、2020年に中咽頭がんを患った時のエピソードを話した。ワッキーさんは「病気の後遺症に強い意志で打ち勝った」と記すと、