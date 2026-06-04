6月4日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、今村佳太との複数年契約に基づき、2026－27シーズンの選手契約を継続したことを発表した。 新潟県出身で現在30歳の今村は、191センチ92キロのシューティングガード兼スモールフォワード。新潟経営大学から2017－18シーズンに新潟アルビレックスBBへ加入した。その後、琉球ゴールデンキングスでのプレーを経て、20