ティーライフは後場終盤に下げ幅を拡大し、年初来安値を更新した。きょう午後３時ごろ、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は前回予想の１１９億８３００万円から１１１億５００万円（前期比３．４％減）、営業利益予想は５億３３００万円から２億５８００万円（同４３．３％減）に引き下げた。営業利益及び経常利益が増益予想か