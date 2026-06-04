オランダ代表のMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)が3日のアルジェリア代表戦(●0-1)後、ポジティブなコメントを発した。オランダ『VP』が伝えている。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループF初戦で日本代表と激突するオランダは、3日にホームで行われた壮行試合で格下のアルジェリアと対戦。FWアニス ・ハジ ムーサ(フェイエノールト)に決勝ゴールを許し、0-1で敗れた。F・デ・ヨングは試合後のインタビュー