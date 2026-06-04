[故障者情報]ジュビロ磐田は4日、MF相田勇樹が右膝前十字靭帯断裂と診断され、5月27日に手術を受けたと発表した。トレーニング合流まで術後7か月程度の見込みとなっている。相田は4月29日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第13節・松本山雅FC戦で負傷。今季は8試合に出場していた。