不二電機工業 [東証Ｓ] が6月4日大引け後(15:30)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の経常利益(非連結)は前年同期比40.7％減の3200万円に落ち込み、2-7月期(上期)計画の9000万円に対する進捗率は35.6％にとどまり、5年平均の52.8％も下回った。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.0％→2.3％に大幅悪化した。 株探ニュース