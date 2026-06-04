4日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数460、値下がり銘柄数926と、値下がりが優勢だった。 個別ではさいか屋がストップ高。テクノフレックス、デュアルタップ、ニッポン高度紙工業、イーソル、北興化学工業など14銘柄は年初来高値を更新。クオンタムソリューションズ、フェローテック、櫻島埠頭、テクニスコ、ＭＥＲＦは値上がり率上位に買われた。 一方、テクノマセマティカル、