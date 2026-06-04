4日の日経平均株価は前日比931.44円（-1.36％）安の6万7470.69円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は430、値下がりは1078、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は754.65円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が119.67円、村田製 が41.51円、フジクラ が39.42円、リクルート が30.67円と並んだ。 プラス寄与度トップは東エ