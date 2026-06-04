4日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比28.7％減の4833億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.0％減の3477億円だった。 個別では上場インデックスファンド日経銀行株１０ 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ 、ＮＥＸＴ銀行 、ＮＥＸＴ東証銀行業株価指数 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オー