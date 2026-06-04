サッカー日本代表は日本時間4日、FIFAワールドカップ2026に向けてキャンプ入りしているメキシコのモンテレイにて全体練習を行いました。この日からクリスタル・パレスで先日ECL制覇に貢献した鎌田大地選手が合流。チームは練習開始時刻の現地時間午前10時の時点で気温35度を超えるなか、パス回しやミニゲームなどを行い、調整する姿がありました。ただキャプテンを務める遠藤航選手は姿を見せず。5月31日に行われたアイスランド戦