去年5月、埼玉県三郷市で下校中の小学生4人がケガをしたひき逃げ事件で有罪判決を受け、執行猶予期間中の中国籍の男が無免許で車を運転してたとして現行犯逮捕されました。中国籍の〓洪鵬容疑者は去年5月に三郷市内で酒を飲んで車を運転し、下校中の小学生4人をひいてケガをさせた上、飲酒運転の発覚を免れるため逃走したなどとして、去年11月、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を受け、裁判では「永遠に運転しない」と反省の