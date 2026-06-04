◇MLB ブレーブス 7-3 ブルージェイズ(日本時間4日、トゥルイスト・パーク)ブルージェイズの岡本和真選手が、日本時間4日に行われたブレーブス戦に先発出場。2試合連続となるヒットを放ち、5試合連続出塁としています。前日の試合では、3試合ぶりとなる一発を含む2安打の活躍を見せていた岡本選手。この日は「7番・サード」で先発出場すると、第1打席は空振り三振に倒れるも、2点を追う4回の第2打席ではサードへの内野安打を記録し