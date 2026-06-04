女優の戸田恵子（68）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。人気芸人の家庭での素顔を明かした。この日ともにゲスト出演したお笑いコンビ「アンタッチャブル」山崎弘也は現在、9歳、6歳、8カ月の3姉妹を子育て中。山崎とは家族ぐるみの付き合いという戸田は、その人柄を「怒ってるのを見たことがない」と絶賛した。フリーアナウンサーの神田愛花から、自宅ではボケたりしなさそうと指摘されると、山