車の修理などを委託した整備業者に無償で車両を運搬させていたとして、公正取引委員会は４日、ホンダ系自動車ディーラー「ホンダ茨城南」（茨城県つくば市）に対し、下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。発表によると、同社は２０２４年９月〜２５年９月、車の所有者から依頼された修理業務や車検の点検業務を計１５の車体整備業者に委託した際、車の引