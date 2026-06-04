魚類学者でタレントのさかなクン（50）が、2日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）にゲスト生出演。中学時代、吹奏楽部に入部した理由を明かした。リスナーから「中学生の頃、吹奏楽部の吹奏を水槽と勘違いして入部した？」と聞かれ、「間違いない。そうなんですよ」と認めた。さらにパーソナリティーのサカナクション山口一郎から「吹奏と水槽…違うんだ。じゃあ入らないでお