先日、ロンドンの役所で俳優のカラム・ターナーと結婚式を挙げたデュア・リパが、自身のインスタグラムで舞台裏を捉えた写真を披露した。【写真】お似合い！情熱キス＆ライスシャワーで祝福されるデュア・リパカラムとカラム・ターナーデュアは、結婚の日付である「2026年5月31日」に白いハートの絵文字を添えて、ベンチでカラムの膝に座ってキスを交わすロマンティックなモノクロ写真を公開。さらに、スキャパレッリによる