水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第10話が3日深夜に放送され、予想外のラストを迎えると、ネット上には「エグ展開」「もう戻れないじゃん…」「佳乃の心が心配だ…」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】復讐に協力する奈津子（水崎綾女）と麗奈（