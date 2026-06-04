映画『スーパーガール』より、超絶アクションシーン満載の特別映像、さらにパンクでカラフルなキャラクターポスター5種が解禁された。【動画】宇宙を駆けるカーラ、ロボとの共闘など初出しアクション満載！映画『スーパーガール』特別映像『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作。型破りで等身大の新世代ヒーロー“スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語が幕を開ける。製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率