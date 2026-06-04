国内女子プロゴルフツアーのヨネックスレディスは５日から３日間、新潟・ヨネックスＣＣ（６４８３ヤード、パー７２）で行われる。前週のリゾートトラストレディスでプレーオフ惜敗の吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）は大会前日の４日、今大会にかける意気込みを明かした。今週は海外メジャー第２戦の全米女子オープン（６月４〜７日、米カリフォルニア州リビエラＣＣ）が行われ、日本勢は米女子ツアーに拠点を置く選手を中心に史