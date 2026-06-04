１日にプロボクシングＷＢＡ世界ミニマム級王座の返上を発表した松本流星（２８）＝帝拳＝が４日、都内でＷＯＷＯＷ「エキサイトマッチＳＰドネアｖｓ増田陸、松本流星ｖｓ高田勇仁」（８日午後９時〜、ＷＯＷＯＷライブ・オンデマンドで放送・配信）の収録に参加。収録後に取材に応じ、最新の世界ランキングでＷＢＡ１位、ＷＢＣ２位につける前王者は「まだ本物のチャンピオンになれていない。そこを目指します」とミニマム級