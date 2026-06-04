ＴＢＳの浦野芽良（かいら）アナウンサーが、ニュージーランドへの“里帰り”ショットを公開した。入社３年目で４月から同局系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時４５分）で進行役を務めている浦野アナは４日までに自身のインスタグラムを更新。「１月…姉と祖母に会いにニュージーランドへ久しぶりに故郷に帰ることができて幸せでした」「＃故郷＃ニュージーランド」と記し、ニュージーランドでのプライベートショ