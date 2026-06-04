今日4日、近畿地方では梅雨入りの発表がありました。この先1か月の降水量は、平年並みか平年より多く、雨の降り方が強まる日もありそうです。台風6号の影響で記録的な大雨の所もありましたが、この後も大雨への備えを続けてください。この先1か月雨が多く蒸し暑い日が増えそう今日4日発表の1ヶ月天気予報によると、近畿地方では降水量が平年並みか平年より多くなるでしょう。また、日照時間は平年並みか平年より少なく、平年と変