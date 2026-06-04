米国の相互関税施行から1年が経過した中、韓国の対米輸出の関税負担が緩和されたことが分かった。対米輸出上位10カ国のうち、韓国の実効関税率の順位は昨年の3位から今年は6位に下がり、最も大幅な改善となった。大韓商工会議所が4日、米国国際貿易委員会（ITC）の関税統計を分析した結果によると、今年1−3月期の韓国の対米輸出額は367億4000万ドル（約56兆4000億ウォン）、関税額は32億ドルと集計された。実効関税率は8．7％だっ