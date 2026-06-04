企業と政府、公共機関が構成した「チームコリア」が米エネルギーインフラ市場で4兆ウォン（約4200億円）台の受注に成功した。国土交通部・気候エネルギー環境部・海洋水産部は今月1日（現地時間）に米国で28億ドル（約4兆ウォン）規模の「米国ルイジアナFLNG海洋プラント1号機建設事業」を受注したと4日、発表した。FLNG（Floating Liquefied Natural Gas）とは天然ガス液化設備を搭載した浮体式海洋プラント。韓国の造船所で建造