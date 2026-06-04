呂翰九（ヨ・ハング）産業通商資源部通商交渉本部長が米通商代表部（USTR）のジェイミソン・グリア代表と会い、従来の韓米関税合意の遵守を強調した。米国政府が強制労働で生産された製品の輸入を防げなかった国に12．5％の関税を課すと発表したからだ。産業通商資源部は4日、呂本部長が前日（現地時間）に仏パリで開催された2026年経済協力開発機構（OECD）閣僚理事会（MCM）への出席を機にグリア代表と面会し、通商法301条の調査