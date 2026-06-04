5月21日、南陽市内のホームセンターでドリルビット10本、販売価格およそ3万円を盗んだとして新潟県に住む65歳の男が窃盗の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、新潟県新発田市の自称農業の男（65）です。男は5月21日正午過ぎ、南陽市蒲生田にあるホームセンターでドリルビット10本、販売価格合わせておよそ3万円を盗んだ疑いです。警察が捜査を進めたところ男の犯行であることが分かり3日逮捕しました