元フィギュアスケーターの高橋成美さんが6月3日、自身のインスタグラムを更新。24時間年中無休のフィットネスジムの発表会に登壇したことを報告しました。 【写真を見る】【 高橋成美 】「暑い夏もクールジムでしっかり鍛えて元気に過ごしていきます！」投稿画像に反響「写真なのにスゴい躍動感」「さすがアスリートや」高橋さんは発表会で笑顔でポーズを決める画像を添えて「エニタイムフィットネス2026夏『クールジム宣言』