NPB(日本野球機構)は4日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第9回中間発表を行いました。今回の発表で各部門の上位層に変動はなし。リーグトップの得票数は、外野手部門1位日本ハムの万波中正選手が17万5,477票で、三塁手部門1位ソフトバンクの栗原陵矢選手を1442票差で逆転しました。また遊撃手部門は、上位が接戦。1位につける楽天の村林一輝選手が7万9,983票で、2位につける日本ハムの水野達稀