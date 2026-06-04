タレントの松本伊代（60）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の健康管理について語った。昨年還暦を迎えた松本。食事について「気を付けている」といい「ちょっと還暦過ぎてから血液検査があんまりよくなくて」と告白。「びっくりしちゃって。去年までは平気だったのに、今年になったら、えっ！？こういう数値になるんだと思って」と突如数値が悪化したことを明かした。続けて「私