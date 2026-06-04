川崎競馬では、俳優の要潤（４５）が２０２６年度の公式アンバサダーに初就任。新ＣＭ「ＳＣＯＯＰ！関東オークス篇」および「ＳＣＯＯＰ！川崎スパーキングスプリント篇」を４日から公式ＹｏｕＴｕｂｅ等で公開し、「ＳＣＯＯＰ！関東オークス篇」の地上波テレビ等での放映を１４日から開始する。川崎競馬をいつもＳＣＯＯＰの生まれる場所と定義し「ＳＣＯＯＰ！」をコンセプトに、ドラマのような新コミュニケーションを実施。