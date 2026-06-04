DREAMS COME TRUEの中村正人（67）が4日、Xを更新。台風6号が接近する中で開催された3日の横浜アリーナ公演における来場率を報告した。ドリカムは2日の時点で、「台風6号が接近する予報が出ておりますが、6月3日（水）の横浜アリーナ公演につきましては予定どおり開催致します」と公式サイトでアナウンス。「各交通機関に乱れが生じる可能性があるため、時間に余裕を持ってご来場ください。また、お足元は悪くなる可能性もございま