男性5人組ボーカルグループ、ゴスペラーズの黒沢薫（55）が4日、Xを更新。亡くなった米ソウル歌手のピーボ・ブライソンさんを追悼した。黒沢は、ブライソンさんの訃報を受け「寂しい」と吐露。「同じハイテナーのデュエッターとしてシンパシーを感じ、憧れ，目標としていたシンガーです。まだまだ歌い続けてくれると思っていたのに」と悔やみ、「どうぞ安らかに」と悼んだ。ブライソンさんは、セリーヌ・ディオンと歌唱したディズ