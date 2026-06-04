太子食品工業はこのほど、「弘前ねぷたまつり」ほか、東北6県を代表する夏祭りとコラボレーション。地産地消ブランド「東北そだち」シリーズで、各地の夏祭りを紹介する限定デザインを展開している。販売期間は8月31日まで。デザインは全18種類で、東北の文化や魅力の発信につなげる。 同企画は、ブランド理念である「東北の素材を使い、東北の工場でつくり、東北の人々へ届ける」を体現する取り組み。2025年のリブランディン