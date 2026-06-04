ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「剣持刀也リアルソロライブ【虚空狂宴】」のグッズ事前販売を、6月4日18時からにじさんじオフィシャルストアにて開始することを発表した。 【画像あり】横浜の定番お土産『横濱ハーバー』とコラボグッズラインナップ 本ライブは、10月11日にKアリーナ横浜にて開催される剣持刀也のリアルソロライブ。今回ラ