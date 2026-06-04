ブランドUSAは、FIFAワールドカップ2026に合わせ、アメリカ国内の開催都市11都市で予定されているファンイベントやパブリックビューイングの概要を公式サイト「Visit The USA」で公開した。日本代表がグループステージ初戦・第3戦を戦うダラスでは、「FIFA Fan Festival Dallas」をフェア・パークで開催する。入場無料で、大型スクリーンでのパブリックビューイング、音楽ライブ、各国グルメ、体験型プログラムなどを楽しめる。会